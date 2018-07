Verviers: un homme de 25 ans interpellé pour avoir frappé des ambulanciers qui tentaient de l'empêcher de se suicider

Un homme de 25 ans a été interpellé samedi matin pour avoir porté des coups à des ambulanciers dans le cadre de leur fonction, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. L'homme s'était ouvert les veines et tentait de mettre fin à ses jours.

La compagne d'un jeune homme de 25 ans a appelé les secours samedi matin à Verviers. A la suite d'une violente dispute, le Verviétois a tenté de mettre fin à ses jours en s'ouvrant les veines et en envoyant la photo de son acte à la jeune femme. Toutefois, lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, le suicidaire ne s'est pas laissé prendre en charge et a porté "une volée de coups violents" aux deux ambulanciers, comme l'a souligné le magistrat.





Les deux ambulanciers se sont retrouvés en incapacité de travail



L'homme a dû être maîtrisé, ce qui ne fut pas aisé vu sa corpulence musculaire. L'individu a été interpellé pour coups et blessures mais également pour rébellion. Les deux ambulanciers se sont retrouvés en incapacité de travail. L'individu est cité à comparaître le 3 septembre devant le tribunal de Verviers.