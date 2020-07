Verviers: un octogénaire dépouillé de son portefeuille, deux témoins suivent le voleur, il est arrêté par un policier et son chien

(c) Belga

Ce dimanche à Verviers, un octogénaire a été bousculé alors qu'il descendait la rue Xhavée, un suspect en a profité pour lui dérober son porte-feuille et a ensuite pris la fuite vers la gare centrale, rapporte la police locale. "Deux témoins ont discrètement suivi l'individu tout en avertissant nos services. L'auteur a dès lors été intercepté sur les quais de la gare.

Il s'est mis en rébellion lors de son interpellation, et le maître chien a été dans l'obligation d'activer son chien de service.

Le suspect a ensuite été transféré au CHR afin d'y être soigné (morsure à la cuisse), puis à l'Hôtel de Police pour y être entendu sur les faits et mis à la disposition du Magistrat de garde", raconte la police de Verviers dans un communiqué.