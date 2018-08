Verviers: un septuagénaire se rebelle contre la police après avoir causé un accident

Un septuagénaire a été privé de liberté vendredi soir après avoir été impliqué dans un accident de circulation rue de Stembert à Verviers. Il devra répondre, le 18 septembre prochain devant le tribunal correctionnel, de faits d'alcoolémie au volant et de rébellion.





De lourds antécédents datant d'il y a plus de 40 ans



L'individu, présentant de lourds antécédents datant d'il y a plus de 40 ans, a embouti un véhicule en stationnement vendredi vers 22h30. Sous influence de l'alcool, il a tout d'abord tenté de quitter les lieux avant de refuser de souffler dans l'éthylotest, la police ayant été requise sur les lieux. Le septuagénaire a fini par se rebeller lors de son arrestation, se débattant tant et plus. Il n'a cependant blessé aucun agent.