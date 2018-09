Verviers: une dame embrouille une jeune caissière et repart avec plus de 200 euros en poche

Une dame s'est présentée le 8 septembre dernier à la caisse d'une grande surface et demande à pouvoir échanger un billet de 50 euros pour un achat de 1 euro. Elle embrouille la jeune caissière et repart avec ses 50 euros plus les 49 qu'elle devait recevoir en retour.



La suspecte se représente quelques minutes plus tard et réitère son manège, mais cette fois avec un billet de 200 euros pour un achat de 10, et de nouveau réussi à quitter les lieux avec ses 200 euros plus 190 reçus

en retour.



Les faits ont été filmés par les caméras de surveillance, et une tentative d'identification de la suspecte est en cours.