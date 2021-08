Verviers: une femme affirme avoir des points de suture au visage à cause de son compagnon

Une Verviétoise est allée porter plainte à la police vendredi pour des faits de violence conjugale, rapporte le parquet de Liège. Elle avait des points de suture au visage et a expliqué que ses blessures avaient été causées par son compagnon.



La relation entre les deux amants est assez récente : la femme est célibataire et l'homme est en couple et violent avec elle, a indiqué la victime. Lui nie les faits et a expliqué qu'elle était tombée dans les escaliers. Le dossier a été placé à l'instruction.