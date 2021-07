Un accident impliquant une voiture et un piéton est survenu ce lundi en début de soirée à Verviers, a indiqué la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau qui procède actuellement à un balisage de la chaussée. Les circonstances de l'accident qui s'est produit rue Haute Crotte ne sont pas encore connues. Les services de secours n'ont pour l'heure donné aucune information quant à l'état de santé et à l'identité de la victime.