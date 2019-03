Veuve depuis peu, Monique se fait voler Clyde, un chien qui lui redonnait le sourire: "Sa sœur Bonnie regarde par la fenêtre en pleurant"

Un vol peu commun a eu lieu la semaine dernière à Trooz, en région liégeoise. Un bouledogue français de 8 mois été dérobé en pleine rue.

Comme Monique, 60 ans, le constate dans les colonnes de SudPresse ce samedi, "depuis que mon mari est décédé (l'an dernier), je n'ai que des ennuis, la vie est injuste".

C'est suite au départ de son mari malade qu'elle a décidé de prendre deux chiens. Deux bouledogues français, un frère et une sœur issus d'une même couvée. Bonnie et Clyde ont 8 mois, mais Bonnie est seule, désormais.

Que s'est-il passé ? "Il était 16h, j'ai ouvert la porte pour que les chiens puissent faire leurs besoins", comme tous les jours. Mais mercredi dernier, ils se sont aventurés à l'avant de la maison, sur la rue. Monique est donc sortie pour les récupérer, tâche peu aisée pour elle qui "souffre d'un état grippal" depuis peu.





"Ils n'avaient pas l'air méchant"

A ce moment, un camionnette s'arrête et propose son aide. "Ils n'avaient pas l'air spécialement méchant, et puis j'étais un peu perdue". Le couple propose de garder dans les bras Clyde pendant que Monique ramène l'autre chien, Bonnie.

Mais quand elle est ressortie pour récupérer l'autre chien, tout le petit monde avait disparu.

Monique a porté plainte à la police, qui ne lui a pas fait croire au miracle. Elle a également posté un avis de recherche sur sa page Facebook.

Aujourd'hui, elle ne peut que constater le chagrin de Bonnie. "Ils sont frère et sœur et étaient tout le temps ensemble. Depuis mercredi, elle ne boit plus, ne mange plus, elle est comme défaite. Elle regarde par la fenêtre en pleurant".