Victoire pour des riverains contre la 4G dans leur village: "C'est pas l'âge de pierre ici, on survit sans 4G!"

A Chôde, dans la commune de Malmedy, c'est une victoire pour les riverains. Nous en avions déjà parlé dans le RTL info. Ils se mibilisaient depuis des mois contre l'instalation d'une antenne 4G. Ils ont obtenu gain de cause!

Sur cette terre, il n'y aura donc que des vaches. Et c'est bien pour cette raison que la Région Wallonne a refusé le permis. Pour préserver l'aspect touristique et la qualité de l'environnement.



"32 mètres de hauteur sur une mine de crête dans une région touristique alors qu'il y a d'autres endroits possibles plus éloignés, sans que cela n'influe pas sur les capacités techniques pour nos GSM. Donc c'était un mauvais projet, et on a été suivi", dit un riverain.



Il y a trois mois à peine, nous avions visité une poignée d'irréductibles. Des riverains en colère. 249 réclamations, et une belle peur, car même les plus déterminés avaient conscience que le projet de Télénet respectait la bonne distance des maisons et la bonne puissance. Il fallait donc appuyer sur le caractère inesthétique, et tant pis pour la qualité du réseau.



"Si on regarde votre téléphone, est-ce qu'il y a du réseau ou pas?" "À mon avis il y en a, mais ça sera de la 3G et pas de la 4G! J'ai de la 4G, 3 barres, mais c'est encore supportable. La technique évolue, mais c'est quand même pas l'âge de pierre ici, on survit hein!"



Cette victoire es d'autant plus savoureuse que quelques années plus tôt, ces mêmes riverains avaient subi une défaite. Visible comme une cicatrice en plein visage. Ils voulaient faire enterrer une ligne à haute tension. Mais cette fois, la Région Wallonne n'a pas trouvé ça inesthétique.