Village de Magnée: un homme ivre, rendu furieux par une altercation, fonce avec sa voiture sur des piétons

Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme a eu une altercation lors d’une soirée sous chapiteau avec un autre individu. Les policiers les ont séparés et les ont invités à partir chacun de leur côté. Mais revanchard, l'homme est revenu avec sa voiture, a retiré une barrière nadar et est entré dans une zone, rendue piétonne pour l’occasion, à vive allure. Une scène terrifiante pour les personnes présentes qui ont cru à un attentat à la voiture bélier. Certaines lui ont fait des signes de désapprobation, ce qui a eu comme unique résultat d’être ciblées par le forcené qui a pris le groupe des contestataires en chasse, avec plusieurs allers-retours, pendant que les participants se jetaient sur les côtés pour éviter de se faire écraser. Au final, ils se sont réfugiés sur un champ surélevé, et le suspect a bloqué sa voiture en fonçant droit dans le talus qui y menait. On dénombre plusieurs blessés, dont un qui aurait été percuté par le véhicule. L’homme, qui était sous l’emprise de la boisson, a été interpellé par les services de police.