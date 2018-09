Villers-le-Bouillet: deux véhicules impliqués dans un accident

Un accident de la circulation impliquant deux véhicules s'est produit vendredi après-midi à Villers-le-Bouillet, a-t-on appris auprès des pompiers de la zone Hemeco. L'intervention est en cours et cause des embarras de circulation. Les pompiers de la zone de secours Hemeco ont été appelés vendredi après-midi vers 16h10 pour un accident de circulation impliquant deux véhicules à Villers-le-Bouillet, en province de Liège. La collision s'est produite rue Sauvenière à hauteur de la pompe à carburant. Une personne est coincée dans son véhicule; une situation qui demande l'intervention des pompiers. Deux ambulances et un SMUR ont également été envoyés sur place. L'intervention, toujours en cours, cause des embarras de circulation.