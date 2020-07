Villers-le-Bouillet: important incendie chez un ferrailleur

Un incendie s'est déclaré sur un terrain abritant de nombreuses carcasses de voitures jeudi soir dans la commune de Villers-le-Bouillet (province de Liège), ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco. Appelés vers 18h00, les pompiers se sont rapidement rendus sur place. Les flammes s'étaient propagées sur une bonne partie du terrain d'un ferrailleur de la rue Hubert Hanot, à Vaux-et-Borset. L'incendie avait rapidement progressé étant donné la nature du dépôt : ferrailles, débris de pièces, pneus de voitures, hydrocarbures et combustibles. La zone de secours Hemeco est intervenue avec un véhicule officier, une autopompe, une auto échelle et un camion-citerne. Les pompiers ont également reçu le renfort de deux autres camions-citernes lors de leur intervention. Une colonne de fumée noire était largement visible à des kilomètres à la ronde. L'incendie n'a fait aucun blessé mais les secours sont restés sur les lieux jusqu'à 02h00 par sécurité et pour éteindre les différents foyers. Une opération délicate vu le type de matériel stocké.