Violent incendie dans un immeuble à appartements à Liège: les résidents seront relogés

Un violent incendie s'est déclaré dans un immeuble à appartements jeudi matin dans le quartier d'Outremeuse à Liège, indiquent les pompiers liégeois.



Le feu a pris vers 05h30 au troisième étage d'un immeuble à appartements de cinq étages, situé dans la rue Méan à Liège. Les résidents ont dû être évacués et seront relogés. L'immeuble appartient à la société de logements sociaux "La Maison Liégeoise." Vers 07h30, l'incendie était maitrisé, mais une vingtaine de pompiers étaient encore sur place afin de retrouver d'éventuelles victimes. Aucun blessé n'était encore à signaler. La cause de l'incendie n'est pas connue et une enquête a été ouverte.