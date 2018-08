Violente bagarre à Liège: une femme apostrophée dans la rue en présence de son compagnon

A Liège, une altercation violente s'est déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi. Des jeunes se sont battus entre eux après une remarque déplacée faites à une femme présente dans l'un des deux groupes. Barre de fer, couteau et coup de poing. Et des blessures aux avants bras pour plusieurs personnes à l'issue de la rixe.

Trois individus, âgés entre 20 et 25 ans, ont été présentés samedi à un magistrat instructeur en vue de leur placement sous mandat d'arrêt, à la suite d'une violente bagarre qui s'est déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué samedi le parquet de Liège.

Une femme qui circulait en rue avec son compagnon, place Xavier Neujean à Liège, a été apostrophée par un individu. Le compagnon a moyennement apprécié la réflexion et une altercation à coups de pieds et de poings s'en est suivie, entre deux groupes de quatre à cinq personnes. Le compagnon a reçu encore plus de soutien et a sorti un couteau, alors qu'un de ses amis se saisissait d'une barre de fer. Les victimes ont subi des blessures non-létales aux avant-bras. Trois individus ont finalement été interpellés et privés de liberté, avant d'être entendus samedi par un juge d'instruction.