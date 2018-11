Violente bagarre près de l'Université de Liège: un homme grièvement blessé

Une violente bagarre a fait un blessé grave jeudi à Liège, a déclaré vendredi matin le parquet de Liège.

Pour une raison encore indéterminée, une violente bagarre a éclaté jeudi matin du côté de l'Université de Liège entre trois individus. Les circonstances et le déroulement du conflit ne sont pas encore connus mais l'un des protagonistes a été sévèrement blessé.



Le trentenaire, originaire d'Oupeye, a été pris en charge par les services de secours et a reçu une incapacité de travail de 18 jours. Un autre individu, âgé d'une vingtaine d'années, a quant à lui été interpellé et déféré au parquet de Liège. D'après le magistrat en charge de l'affaire, d'autres auditions doivent encore avoir lieu afin d'éclaircir la situation.