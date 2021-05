Violente dispute entre 2 collègues dans un abattoir à Liège: l'un d'eux s'est servi d'un crochet de viande pour frapper

Une violente dispute entre deux collègues travaillant dans un abattoir de Liège est survenue jeudi matin, indique le parquet de Liège. Un homme a saisi un crochet de viande et s'en est servi pour frapper son collègue. Une blague serait à l'origine de la bagarre.



Les faits se sont déroulés à Droixhe dans la matinée. Les deux personnes étaient en train de travailler dans l'abattoir quand l'un d'eux a fait une blague qui n'aurait pas plu à son collègue, un homme né en 1989. Ce dernier aurait alors commencé à le frapper, il a notamment saisi une barre en métal qui se trouvait dans les alentours de la scène de dispute et s'est servi d'un crochet de viande pour le frapper. L'un des deux individus impliqué a été relaxé, l'autre, celui qui a porté les coups, a été privé de liberté afin d'être auditionné cette après-midi pour faits de menaces et coups et blessures.