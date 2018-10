Deux individus foncent sur des policiers à Liège: un suspect toujours en fuite, l'autre, interpellé, a "déjà fait l'objet de condamnations"

C'est la série noire pour les policiers du Royaume: un agent a une nouvelle fois été sérieusement blessé lors d'une intervention. Cela s'est passé dans le quartier de Sainte Walburge à Liège. Lors d'une filature, le policier a été renversé par la voiture des malfaiteurs. Il a été hospitalisé. Un des deux suspects a été arrêté.

La camionnette des malfrats a terminé sa course au bout de la rue des Tawes: au départ, il s'agissait d'une filature. Depuis quelques semaines, la brigade judiciaire constate une recrudescence des vols de roues à Liège. Un suspect est identifié et suivi ce matin. Deux véhicules de police banalisés l’interceptent. Coincés, lui et son passager tentent alors de prendre la fuite, blessant un policier à la main. "Le policier voyant arriver la voiture, et voyant qu’il risquait sa vie, a essayé d’immobiliser le véhicule en tirant à deux ou trois reprises, en direction de ce dernier, ce dernier s’est immobilisé quelques temps plus tard, et c’est à ce moment-là que les deux suspects à bord du véhicule ont pris la fuite", détaille Catherine Collignon, Premier substitut du Procureur du Roi de Liège, au micro RTL INFO.





"Il y aura deux dossiers différents"

Le principal auteur du vol de roues est interpellé par une équipe de police venue en renfort. Il s’agit d’un jeune homme d’une trentaine d’années ayant déjà fait l’objet de condamnations antérieures. Son complice est toujours dans la nature. "Il y aura deux dossiers différents, il y aura le dossier pour lequel la brigade judiciaire était présente ce matin devant le domicile de l’intéressé, où il devra être entendu sur tous ces faits de vol, et il y a le dossier de tentative de meurtre à charge de ce policier", ajoute Cahterine Collignon.

L’individu a été entendu cet après-midi. Quant au policier, il a été pris en charge à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.