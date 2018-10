Violente rébellion à Liège: les suspects blessent un policier en fonçant sur lui avec leur voiture

Deux individus ont tenté de s'échapper, jeudi matin à Liège, en utilisant leur voiture pour foncer sur les forces de l'ordre, a indiqué en matinée la zone de police liégeoise. Un des agents a été blessé.

Dans le cadre d'une enquête judiciaire et du suivi d'un véhicule suspect, une violente rébellion a eu lieu ce jeudi, rue des Tawes à Liège, aux alentours de 9h15. Pour tenter d'échapper aux policiers, les deux suspects ont utilisé leur voiture comme arme. Un témoin avait remarqué des bruits inhabituels. "Après avoir entendu des bruits dans la rue, j'ai regardé par la fenêtre et là, j'ai vu un policier à terre, blessé, raconte Francis, après nous avoir écrit via le bouton orange Alertez-nous. Il y a eu des coups de feu. 15 secondes après, la brigade d'intervention est arrivée avec 5, 6 voitures de police. Ils étaient une vingtaine".

"L'un des agents a notamment été blessé à la main et pris en charge par une ambulance, confirme la zone de police liégeoise. Ce même policier a fait usage de son arme vers le véhicule qui s'est finalement immobilisé. Un des suspects a été interpellé tandis que l'autre a pris la fuite. Le suspect interpellé n'est pas blessé".

La police de Liège a aussi indiqué qu'elle n'avait aucune preuve de trace de sang dans le véhicule des suspects ou de trace de sang sur la voie publique, hormis celui du collègue policier blessé.

A 10h10, la rue des Tawes a été fermée à la circulation pour les besoins de l'enquête. Le parquet a été avisé des faits.

