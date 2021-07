Violentes intempéries: la SNCB ferme toutes les gares en province de Liège

Suite aux fortes intempéries, et pour la sécurité des voyageurs et du personnel de la SNCB et d’Infrabel, toutes les circulations sont interrompues en-dessous de Charleroi - Ottignies - Namur - Liège et entre ces gares. Aucun transport alternatif n'est possible jusqu'à nouvel ordre. La gare de Liège-Guillemins et les autres gares de Liège sont fermées depuis 15h30.

• Les trains IC Ostende - Bruxelles - Eupen ne circulent pas plus loin que Ans.

• Les trains IC Courtrai - Bruxelles - Welkenraedt ne circulent pas plus loin que Louvain.

• Les autres trains à destination de Liège ne circulent pas.

La SNCB demande à ses voyageurs de ne pas se rendre en gare et de ne pas prendre le train dans les provinces de Namur, Luxembourg et Liège.

