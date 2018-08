Visé: deux jeunes séquestrés et agressés pour leur PS4

Trois individus ont séquestré et violenté deux mineurs d'âge dans leur habitation à Visé dans le but de voler leur PS4, a indiqué ce dimanche matin le parquet de Liège.

Il était plus de minuit samedi quand un jeune homme qui se trouvait chez des amis à Visé a été séquestré par ceux-ci. Les agresseurs, un majeur et deux mineurs d'âge, ont attaché leur victime sur une chaise avant de lui porter des coups. Ils l'ont ensuite menacée et lui ont imposée de donner l'adresse de son grand-père pour pouvoir aller voler sa console de jeu PS4.

Les agresseurs ont ensuite demandé au jeune homme l'adresse d'un de ses amis. Ils se sont rendus devant chez lui tout en séquestrant leur première victime dans leur véhicule. Ils ont attendu que la maman du jeune homme quitte son habitation pour s'introduire à l'intérieur via le jardin. Ils ont réveillé le jeune habitant des lieux et ont également exigé sa PS4.

Le lendemain des faits, la première victime s'est confiée à son grand-père qui a informé les services de police. Le majeur, un jeune homme âgé de 19 ans sans antécédent judiciaire, a été interpellé et privé de liberté samedi après-midi. Au vu de la situation, le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction.