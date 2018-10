Visé: il se réinstalle chez sa victime à sa sortie de prison et récidive

Un individu a été interpellé à Visé pour des coups et blessures à répétition sur sa compagne ce vendredi, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. L'homme avait déjà été condamné pour les mêmes faits sur la même personne. Un homme a été interpellé vendredi à Visé, en province de Liège, pour avoir porté des coups et occasionné des blessures à sa compagne. Des faits qui ne sont pas inconnus de la justice puisqu'il y a peu, l'homme est sorti de prison après avoir été condamné pour les mêmes faits sur la même personne. Lorsqu'il est sorti en septembre dernier, il a réintégré le domicile de sa compagne qu'il battait. Un mandat d'arrêt à été demandé à l'encontre du suspect vu la gravité des faits et leur répétition. Le dossier a été mis à l'instruction.