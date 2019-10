Nos journalistes ont visité le futur hôpital du "Mont Légia" à Liège

A Liège, le tout nouvel hôpital du "Mont Légia" ouvrira ses portes dans 4 mois. Le bâtiment comportera des espaces détente, des chambres au design épuré et les patients pourront choisir leur menu.

Du confort et de l'efficacité. Le patient du futur aura une chambre sans couleur criarde ou agressive. Une salle de bain multifonction à portée de main. Et la présence d'accompagnants a elle aussi été réfléchie.



"On a privilégié le bois pour pouvoir avoir un aspect chaud, cocoon… se retrouver un peu comme à la maison", explique Sabrina Lava, responsable service hôtelier au CHC. "On a aussi prévu une banquète qui est rabattable et qui permet soit d'avoir 5 personnes assises ou l'accompagnant qui peut loger", montre-t-elle à nos journalistes.

Fenêtre pour tous, coin personnel et espace d'attente

Pour les chambres doubles, plus de dispute pour savoir qui a la fenêtre. Les deux patients auront chacun une vue avec un coin personnel. Plus loin dans le couloir on teste encore les fauteuils. L'idée est de rendre l'attente agréable et déstressante.



"Le but est d'accueillir soit les patients, soit les visiteurs. Imaginons on fait un soin, je dois sortir de la chambre, on peut se retrouver ici et patienter", raconte Sabrina Lava.

Un hôpital qui se rapproche de l'hôtel



5.000 personnes par jour, c'est aussi potentiellement 5.000 clients. Une galerie commerciale et un restaurant avec terrasse feront donc leur apparition dans moins de 4 mois. Pour la restauration en chambre, 4 plats différents seront proposés tous les jours.



L'hôpital de demain, ce n'est pas un hôtel, mais il y ressemble de plus en plus.