Voici comment l'hôpital de la Citadelle lutte contre les problèmes de mobilité à Liège

A Liège, l'hôpital de la Citadelle vient de lancer une nouvelle plateforme de covoiturage. Elle est destinée aux 3.500 membres du personnel de l'hôpital.

Une nouvelle plateforme de covoiturage vient d'être lancée par l'hôpital de la Citadelle à Liège. Cette initiative est destinée aux employés qui demandaient des alternatives aux problèmes de mobilité à Liège.

Pour Frédéric Dont, conseiller en mobilité à la Citadelle, d'autres entreprises devraient suivre cet exemple. Il témoigne au micro de Justine Pons: "A titre d'exemple, les employés du CHR se voient rembourser l'intégralité des déplacements des transports en commun, TEC et SNCB. Autre exemple, on rembourse un forfait kilométrique pour les gens qui viennent à vélo et on leur met à disposition des équipements pour venir à vélo, c'est à dire des enclos sécurisés, des douches pour leur permettre de prendre une douche".

Le conseiller en mobilité précise également qu'un "incitant financier avec une prime d'indemnité kilométrique" est prévue.