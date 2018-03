Voici comment les pompiers se forment pour apprendre à sauver les animaux lors d'incendies

Apprendre à sauver des animaux qui se retrouvent en danger, dans le cas d'un incendie, par exemple. C'est le but d'une nouvelle formation destinée aux pompiers qui doit les initier aux pratiques vétérinaires. Notre journaliste Julien Modave a assisté à un exercice "grandeur nature" pour le RTLinfo 13H.

Énormément de fumée, une vingtaine de vaches coincées dans une étable. Des pompiers se forment ce samedi à sauver des animaux en cas d’incendie à la faculté de Médecine du Sart-Tilman. "Il y a également un fermier, toujours priorité aux humains. Vous connaissiez les pompiers qui sauvent les hommes, désormais, les pompiers se forment aussi à sauver les animaux et ce n’est pas simple quand les animaux font près de 800 kilos, qu’ils sont stressés et qu’il faut pouvoir les extirper, parfois les soigner assez rapidement", a détaillé Julien Modave en direct dans le RTLinfo 13H.





"C’est une spécialité qui est déjà assez célèbre dans les pays voisins"



Durant l’exercice, les pompiers tentent de maîtriser l’incendie tout en s’occupant de la fermière blessée. Seulement après, ils essaient de poser les bons gestes pour pouvoir faire sortir les animaux. Les hommes du feu s’entraînent très régulièrement pour y parvenir. "C’est une spécialité qui est déjà assez célèbre dans les pays voisins, on commence depuis à peine un an à l’implémenter dans le service de secours du Sart-Tilman", a précisé notre journaliste.