Voici le nouvel hélicoptère du centre médical de Bra-sur-Lienne: "Un service d'une performance inouïe"

Le centre médicalisé de Bra-sur-Lienne, dans la commune de Lierneux, vient de se doter d'un nouvel hélicoptère. C'est une première européenne, puisque l'engin est sorti des usines d'Airbus Helicopters, pour le CMH (Centre Médical Héliporté). L'investissement coûte 2 millions d'euros, sur fonds propres, puisque le centre n'est toujours pas subsidié par le fédéral. Il vit sur base des cartes d'affiliation de la population, des dons, et de l'aide des communes et des provinces. Le centre vient par ailleurs d'établir une collaboration avec le secours aérien français.



Ce nouvel hélicoptère, mieux équipé et plus performant, permettra à l'avenir d'améliorer les interventions et les rendre plus rapides. "Nous sommes quand même pas mal décentralisés, les grands hôpitaux ne se situent quand même pas près d’ici, donc avoir un service comme ça, de première intervention de qualité et d’une performance inouïe, c’est quand même très important pour une commune rurale", explique André Samray, le bourgmestre de Lierneux. Le territoire d'action de l'engin s'étend à l'ensemble de la Wallonie, avec un focus sur des zones plus rurales, notamment en province du Luxembourg.



François Grinberg, le pilote du centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne, aura la chance de faire voler le nouvel oiseau du centre: