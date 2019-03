Vol à main armée au Napoléon Games de Huy: avez-vous quelque chose?

Appel à témoin diffusé à la demande du Parquet de Liège, division Huy, concernant un vol à main armée à la société Napoléon Games à Huy.

Le jeudi 7 février 2019 vers 4h30, un vol à main armée a été commis par deux auteurs masqués à la société Napoléon Games située Quai Dautrebande à Huy. Les auteurs ont pris la fuite en direction du cinéma Kihuy.

Le 1er auteur était armé. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Il portait une veste noire matelassée à capuche et un jean noir.

Le 2e auteur est de très petite taille. Il mesure entre 1m55 et 1m60 et est de corpulence robuste. Il avait les yeux injecté de sang. Il portait une veste noire matelassée à capuche avec des tirettes sur le devant, un jean noir et des baskets foncées à semelles blanches.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.