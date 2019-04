Vol à main armée dans une librairie à Liège: reconnaissez-vous ces 4 individus?

À la requête du Parquet de Liège, la police nous demande de diffuser l'avis suivant.

Le vendredi 30 novembre 2018 un peu après 21 heures, à Liège, un vol à main armée a été commis par quatre individus dans une librairie de la rue Sainte-Walburge.

Trois individus se précipitent dans le commerce et se dirigent directement vers le comptoir alors que le quatrième maintient la porte d'entrée ouverte. Le premier braqueur menace immédiatement le caissier avec une scie et réclame l'argent de la caisse pendant que le troisième auteur pointe une arme dans sa direction.

Le premier saisit le tiroir-caisse et le fait maladroitement tomber, répandant ainsi le butin sur le sol. Le second auteur s'active à ramasser les billets et les pièces, tandis que les deux autres s'emparent de fardes de cigarettes et de quelques briquets.

Les auteurs emportent leur butin et prennent ensuite la fuite en direction de la rue des Glacis. Le premier auteur était en possession d'une scie. Il mesure environ 1m75 et est de corpulence normale. Il était vêtu d'un pantalon de training noir de marque "Nike", d'une veste de sport noire avec une ligne orange sur les bras, de gants rouges et d'un bonnet noir avec un bord vert.

Le deuxième auteur mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Il était vêtu d'un pantalon de training foncé de marque "Nike", d'un sweat à capuche foncé et d'une écharpe noire. Il était en possession d"un sac de sport.

Le troisième auteur était armé d'un pistolet argenté. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence normale. Il était vêtu d'un sweat à capuche noir, d'un pantalon noir, d'un bonnet gris et d'une écharpe noire et blanche. Il était en possession d'un sac à dos noir avec inscription blanche sur la face avant.

Le quatrième auteur, resté à l'entrée, mesure environ 1m90 et est de corpulence normale. Au moment des faits, il portait un sweat à capuche foncé, un pantalon de sport bicolore dont la partie inférieure est de couleur claire, un bonnet noir et une écharpe noire.

Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.