Vol à main armée dans une station essence Total à Liège: avez-vous vu ces individus?

Un avis de recherche diffusé à la demande du Parquet de Liège.

Le mercredi 28 novembre 2018 vers 18h30, un vol à main armée a été commis par trois individus masqués à la station essence Total située Chaussée de Tongres à Liège.



Les auteurs menacent l’employée ainsi qu’un client présent et exigent le contenu de la caisse. Le butin en leur possession, ils prennent la fuite en direction de la cité située rue des Quatorze Vierges. Les auteurs portaient des vêtements de sport foncés. Un des auteurs était armé d’un couteau. Il est plus grand que ses complices et mesure environ 1m90. Au moment des faits, il portait un sweat à capuche foncé, un pantalon de sport bicolore dont la partie inférieure est de couleur claire.



Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu