Vol avec violence chez une personne âgée à Verviers: reconnaissez-vous ces hommes? (Vidéo)

A la requête du parquet de Liège – division Verviers, la police demande de diffuser l'avis suivant :

Le jeudi 2 septembre 2021 entre 10h00 et 10h30, deux individus ont commis un vol avec violences dans l'habitation d'une personne âgée rue Peltzer de Clermont à Verviers.



Le 1er individu est âgé entre 25 et 30 ans et s'exprime en français sans accent. Il mesure environ 1m80, est de corpulence mince et a les yeux bleus. Au moment des faits, il portait un T-shirt rouge de Bpost, un short bleu marine, des baskets blanches et des gants blancs. Il était en possession d'un sac bandoulière bleu vif de marque Puma.



Le 2ème individu est âgé entre 25 et 30 ans. Il mesure environ 1m80, est de corpulence mince. Au moment des faits, il portait un pantalon de training noir, un sweat noir à capuche, des baskets noires et des gants noirs. Il était en possession d'une arme à feu.



Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.



Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300.