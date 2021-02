Vol avec violence dans un magasin à Liège: un individu interpellé, son complice en fuite

La police liégeoise a interpellé samedi après-midi un individu qui venait de porter des coups à un vigile, après avoir participé au vol de deux bouteilles d'alcool dans le magasin "Carrefour Market" situé dans l'avenue Blonden, à Liège, a indiqué dimanche le parquet liégeois.



Samedi après-midi, vers 15h00, deux individus ont pénétré dans le supermarché et se sont emparés de deux bouteilles de whisky, avant de quitter les lieux. L'un des deux auteurs a toutefois pu être intercepté par un vigile du magasin, non sans mal. L'individu s'est en effet débattu et a porté des coups à l'agent de sécurité. Son complice a quant à lui réussi à prendre la fuite. Le suspect, né en 1990 et qui se trouve en séjour illégal en Belgique, a été interpellé par la police, appelée sur place. Déféré au parquet de Liège, le trentenaire nie les faits. Le dossier a été placé à l'instruction pour vol avec violence, a précisé le magistrat de garde.