Vol avec violences à Verviers: reconnaissez-vous ces deux hommes?

Deux jeunes hommes discutent à côté de l'arrêt de bus 'La Lainière'. Le premier semble indiquer le chemin à l'autre. Une fois le renseignement pris, le jeune avec son sac à dos s'en va et se dirige vers le lieu indiqué.

Le premier se rend ensuite à l'abribus où se trouvent également deux dames, il fait mine de regarder l'horaire du bus.

Un instant plus tard, le jeune s’encoure à toutes jambes avec un collier dans la main gauche en direction de la rue de Heusy, et une dame appelle à l'aide et indique le chemin de fuite de l'auteur qui vient d'arracher le collier de la victime âgée qui se trouve maintenant au sol.

L’auteur est âgé d’une trentaine d’années et est de corpulence sportive et est musclé. Il a les cheveux foncés et les sourcils prononcés. Il porte une barbe de quelques jours.

Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon noir troué et dégradé aux chevilles vers le gris, d’un T-shirt noir à l'effigie de la poupée 'Chucky' et des chaussures noires avec une contour doré. Il portait également des lunettes roses à l'arrière du crâne.

Dans le cadre de l'enquête, l'autre jeune n'a pas pu être identifié. Les enquêteurs demandent à ce précieux témoin de se manifester.

Il est âgé d’une vingtaine d’années. Il est de corpulence mince, a les cheveux foncés et rasés sur les côtés et porte de lunettes. Il était vêtu d’un bermuda foncé, d’un polo blanc et bleu et de baskets claires. Il était en possession d’un sac à dos et d’un sac banane foncés.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu



