Vol dans une bijouterie à Verviers: reconnaissez-vous ces hommes (vidéo)?

Avis diffusé à la requête du parquet de Verviers.

Le samedi 10 juillet 2021 vers 13h40, à Verviers, un vol à l'aide de fausses clés a été commis dans une bijouterie située rue du Brou.

Alors que la bijoutière est occupée avec une cliente, un 1er individu se fait ouvrir la porte du commerce. Quelques instants plus tard, ce sont deux autres faux clients qui pénètrent également dans la bijouterie, l'un d'entre eux est équipé d'une chaise roulante, de béquilles et d'un plâtre au pied droit.

Tandis que le premier crée une barrière visuelle entre l'employée et les voleurs, les deux complices parviennent à ouvrir une vitrine avec de fausses clés. Ils dérobent alors quelques bijoux, puis referment la vitrine. Le trio continue cette mise en scène. Ils font semblant de regarder les vitrines pendant que l'un d'entre eux tente de les ouvrir, caché par les deux autres. Parfois, une des vitrines cède et finit par s'ouvrir, laissant l'opportunité aux voleurs de dérober les marchandises. Une fois le vol accompli, les voleurs quittent le commerce comme ils sont venus.

Le 1er auteur est âgé entre 25 et 30 ans. Il est de corpulence mince et a de courts cheveux bruns. Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans troué aux genoux, un sweat bleu clair de marque « Nike » et des baskets claires.

Le 2ème auteur est arrivé en chaise roulante et a un plâtre au pied droit. Il est âgé d'une cinquantaine d'années. Il est de corpulence forte et a les cheveux rasés. Il porte des lunettes et une barbe de quelques jours. Au moment des faits, il portait une veste noire, une chemise grise et un pantalon en jeans bleu foncé.

Le 3ème auteur pourrait être âgé d'une trentaine d'années. Il est de corpulence mince, a les cheveux foncés et une barbe de quelques jours. Au moment des faits, il portait un pantalon noir, une chemise blanche, un gilet clair et un béret noir.

Témoignage

Si vous reconnaissez ces trois individus ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.