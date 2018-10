Vols de câbles sur le rail: la police a-t-elle interpellé la bande criminelle ce matin à Liège?

Presque tous les jours depuis plusieurs mois, les vols de câbles se succèdent sur le rail, essentiellement dans la région de Liège, provoquant des retards ainsi que des frais très importants (3 millions d'euros depuis le début de l'année) pour Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. La société évoquait toujours une probable unique bande qui commettait tous ces méfaits et semblait narguer la police tant les vols se multipliaient. Mais ce matin, une vaste opération de police s'est produite à Liège. Une vingtaine de personnes a été interpellée et 19 tonnes de cuivre saisies, nous a confirmé le parquet. Les individus sont suspectés de faire partie d'une bande organisée responsable des vols de câbles. Au vu des éléments, le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction. Pour l'heure, l'enquête est toujours en cours et le parquet de Liège ne souhaite faire aucune autre communication sur les faits.