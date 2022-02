Vottem: comment une voiture recalée au contrôle technique finit en coup de feu

Le parquet général a requis, jeudi devant la cour d'appel de Liège, une peine de 18 mois de prison ferme contre un Liégeois âgé de 40 ans poursuivi pour avoir fait feu en direction d'un adversaire lors d'une altercation. Initialement instruits comme une tentative de meurtre, les faits ont été requalifiés en menaces avec arme.

Les faits reprochés au prévenu s'étaient déroulés à Vottem le 21 janvier 2020. L'individu s'était présenté, plus tôt dans la journée, au centre de contrôle technique de Wandre, où son véhicule avait été refusé. Il avait eu une altercation verbale avec un homme.

Il s'était ensuite rendu dans une salle de sport, où l'attendaient plusieurs individus mis au courant de l'altercation préalable. Parmi eux se trouvait le beau-frère de l'homme ciblé par l'altercation préalable.

Selon le prévenu, son adversaire aurait voulu lui interdire l'accès à la salle de sport et lui imposer d'y revenir à un autre moment. Impulsif et énervé, le prévenu avait alors sorti une arme à feu et tiré dans la direction de son adversaire.

Les faits avaient initialement été instruits sur la qualification de tentative de meurtre. Mais ils avaient été requalifiés en menace avec arme. Le coup de feu, tiré à plus de sept mètres, n'avait pas été effectué avec visée.

L'affaire s'était déroulée dans un contexte particulier. La victime du tir était le responsable de la sécurité d'une entreprise de jeux de casinos et le nom d'un personnage du grand banditisme liégeois, condamné pour trois assassinats dans le dossier Habran et consorts, était aussi apparu au dossier pour avoir joué un rôle d'arbitre dans le litige.

Le parquet général a requis une peine de 18 mois de prison contre le prévenu en soulignant son absence de remise en question. La défense, Me Delbouille, a sollicité une peine de travail ou un sursis probatoire.

L'arrêt sera prononcé le 17 mars.