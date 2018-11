Vous avez senti une odeur de gaz à Waremme, Hannut et environs? Voici la raison

Depuis plusieurs jours, la centrale téléphonique de la zone de secours de Hesbaye reçoit des appels pour des odeurs apparentées au gaz, a communiqué jeudi soir la Ville de Waremme. Ces odeurs sont principalement ressenties à Waremme, Heers, Hannut, Remicourt et Momalle.



Selon les informations recueillies par la Ville de Waremme auprès de Fluxys et GRD concernant ces odeurs de gaz suspectes sur le territoire occupé par la zone de secours de Hesbaye, aucune baisse de pression sur le réseau, ni perte au niveau du réseau public n'ont été constatées. Pour s'en assurer, un brigadier du Gestionnaire Réseau de Distribution de Gaz (GRD) s'est rendu aux différentes adresses et n'y a constaté aucune anomalie.

"L'hypothèse levée serait qu'il s'agit d'un phénomène naturel de méthanisation des nombreuses feuilles mortes qui restent à même le sol. Avec la météo très clémente et les températures anormalement douces de ces derniers jours, ces feuilles se décomposent lentement en produisant une odeur qui pourrait s'apparenter à du gaz de ville. Par ailleurs, les bassins d'orage ainsi que les bassins de la réserve naturelle Natagora sont au niveau le plus bas et la vase se trouvant au fond dégage également la même odeur", a rassuré le bourgmestre de Waremme et président de la zone de police de Hesbaye, Jacques Chabot.