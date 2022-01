Vous allez marcher dans Les Fagnes? De plus en plus de personnes s'y perdent, voici quelques conseils avant de vous y rendre

Dans les Fagnes, de plus en plus de promeneurs se perdent dans les bois. Le week-end dernier, un couple d'Anversois s'est égaré avec son bébé de 8 mois. Les autorités rappellent que les opérations de recherches nécessitent d'importants moyens.

L'immensité des Fagnes attire de plus en plus de monde. Les balades peuvent durer plusieurs heures, avec parfois certaines difficultés rencontrées lorsque la nuit tombe, comme c'était le cas en 2005 pour Wendy et Vincent. "On s'est déjà perdu dans Les Fagnes, nous confie-t-elle. On était avec nos trois enfants et on a dû appeler le beau-frère à la rescousse pour qu'il vienne nous chercher. On était paumés et on n'avait pas de GSM à l'époque."

Voici quelques conseils pour partir en randonné pendant plusieurs heures au coeur de cette réserve naturelle de 4.500 hectares. Premièrement, équipez-vous d'un téléphone portable à la batterie chargée. Ces dernières années, les touristes perdus en Fagnes sont de plus en plus nombreux. Il est donc indispensable de télécharger l'application 112 pour faciliter la géolocalisation, se vêtir chaudement, s'équiper de chaussures adaptées et surtout ne pas sortir des sentiers balisés.

Une famille perdue

Le week-end dernier, un couple d'Anversois et leur bébé de 8 mois ont paniqué. Une grande opération de recherches a alors été lancé. D'énormes moyens ont été déployés. Avec la police dans un premier temps puis les pompiers, une vingtaine d'hommes ont été mobilisés dans un poste de commandement opérationnel. "On doit se coordonner avec le DNF (Département de la Nature et des Forêts) qui a une connaissance parfaite du secteur, explique Quentin Grégoire, commandant de la zone de secours Vesdre-Hoegne et Plateau. Et ce n'est pas tout d'accéder aux personnes. Si elles sont blessées, il faut pouvoir les transporter. Marcher dans les Fagnes, tout le monde sait que ce n'est pas évident."