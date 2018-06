Wanze active son plan canicule à cause de la sécheresse

La commune de Wanze, dans la province de Liège, a décidé d'activer son "plan canicule" en raison de la vague de chaleur annoncée au cours des prochains jours.

Dès ce jeudi, les services sociaux de la commune et du CPAS "prendront contact avec les personnes inscrites préalablement dans une base de données afin de s'informer de leur état de santé et de savoir si elles ne manquent de rien", indiquent les autorités communales dans un communiqué. En cas de besoin, de l'eau leur sera distribuée. Les citoyens qui souhaitent s'inscrire ou inscrire une personne isolée sur cette liste peuvent contacter le service social communal au 085/31.73.08 ou par mail via l'adresse: service.social@wanze.be.

Les autorités demandent à tout habitant de la commune d'être attentif à l'égard des personnes à risque de leur entourage. Elles rappellent également quelques règles de bon sens en cas de fortes chaleurs comme boire beaucoup d'eau, éviter les boissons alcoolisées ou trop sucrées, rester dans des endroits frais et éviter les activités physiques intenses. Mercredi, la Cellule interrégionale de l'Environnement (Celine) a déclenché la phase d'avertissement de son plan d'action contre les grosses chaleurs. Les intermédiaires qui travaillent avec des groupes particulièrement vulnérables, comme les communes, ont ainsi reçu un rappel et des conseils pour se préserver de la chaleur. En Flandre, certaines communes ont appelé leurs résidents à utiliser l'eau courante avec parcimonie pour éviter les problèmes d'approvisionnement, d'autres envisagent d'interdire les feux de camps.