Wanze: il asperge d'essence la maison de son ex-compagne avant de changer d'avis et de se faire interner

Un homme a été interpellé samedi après-midi par la police après avoir tenté d'incendier le domicile de son ancienne compagne à Wanze, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. Après avoir déversé de l'essence dans la maison, l'homme s'est rendu de lui-même dans un établissement psychiatrique pour se faire hospitaliser.



Célibataire depuis peu, l'homme éprouvait des difficultés à surmonter sa séparation avec son ex-partenaire. Instable émotionnellement et accro aux boissons alcoolisées ainsi qu'à certains médicaments, l'individu a posté un message sur Facebook, samedi dans le courant de la journée, menaçant de mettre le feu à l'habitation de son ancienne compagne. Après avoir vu le message, cette dernière a appelé la police de la zone de Meuse-Hesbaye en expliquant les faits, craignant qu'il ne passe effectivement à l'acte.



Lorsque la police s'est rendue sur les lieux, elle a constaté qu'il y avait de l'essence répandue partout dans la maison mais que l'homme n'était plus présent. L'habitante des lieux n'était pas présente à son domicile au moment des faits. Il n'y avait que les animaux de compagnie.



Après son acte, l'intéressé s'est rendu dans un établissement psychiatrique pour se faire hospitaliser. Le dossier a été transmis au juge d'instruction avec pour objectif d'imposer à cet individu un traitement contre la consommation d'alcool, de médicaments et un suivi psychologique.