Wanze: un incendie ravage plus de 5.000 m2 de forêt (photos)

Un important incendie s'est déclaré dans un bois lundi en début d'après-midi à Wanze, en province de Liège, ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco. Patrick nous a envoyé ces clichés via le bouton orange Alertez-nous, en signalant "un feu de forêt entre Antheit et Vinalmont".



Appelés peu avant 14h00, les pompiers se sont rapidement rendus sur place pour éteindre l'incendie. Lors de leur arrivée, ils ont constaté que la superficie du sinistre dépassait les 5.000 mètres carrés. Vu l'ampleur du feu, les secours de la zone Hemeco ont reçu l'appui des pompiers de la zone de Liège, de la zone NAGE et de la protection civile. À 17h30, plus d'une vingtaine d'hommes étaient toujours mobilisés pour tenter de circonscrire l'incendie. Des contacts ont également été pris avec la police fédérale pour obtenir le renfort d'un hélicoptère.

© Patrick via Alertez-nous



