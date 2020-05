Wanze: un jeune homme perd la vie dans un accident de la route

Un jeune homme a perdu la vie dans un accident de la route dans la nuit de samedi à dimanche à Wanze (province de Liège), indiquent dimanche matin les pompiers de la zone Hemeco. Il était seul en cause. Les hommes du feu ont été appelés 02h45 pour une désincarcération d'un homme coincé dans son véhicule, rue de Villers à Wanze. Seul en cause, le jeune homme d'une vingtaine d'années à heurté un poteau en pleine ligne droite et est décédé sur le coup. Le parquet a été avisé et une enquête a été ouverte.