Waremme: deux blessés après un accident de la route

Un accident de la route impliquant une seule voiture s'est produit samedi en début d'après-midi à Waremme, a-t-on appris auprès des pompiers de la zone Hesbaye. Deux personnes ont été blessées.



Les pompiers sont intervenus vers 13h00 pour un accident de roulage impliquant un seul véhicule sur la N637 à Waremme. Les deux occupants ont dû être désincarcérés et ont été blessés. Une victime a été transportée à la clinique de l'Espérance à Montegnée, indiquent les pompiers de la zone Hesbaye. L'autre personne blessée a, quant à elle, été emmenée à l'hôpital Saint-Joseph de Liège. On ignore encore la gravité des blessures des deux occupants et les causes de l'accident.