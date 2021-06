Terrain abîmé, clôture arrachée, mobilier dégradé: le club de football de Waremme victime d'intrus, voici les mesures prises

Ce mercredi 2 juin, le bourgmestre de Waremme a pris un arrêté pour fixer l’interdiction d’accès aux infrastructures du stade de football en dehors des heures d’activité.

Depuis plusieurs années, des dégradations sont commises sur les terrains synthétiques du club de Waremme et aux abords. Les terrains sont abimés, certaines clôtures arrachées et le mobilier est dégradé. Il y a peu, un terrain synthétique a été réparé pour un montant de 10.000 euros. Quant aux clôtures et barrières, elles ont coûté des dizaines de milliers d’euros. A cause du terrain en mauvais état, des joueurs se sont récemment blessés.

C'est pourquoi le bourgmestre a pris un arrêté pour interdire l’accès à toute personne étrangère au club. Le non-respect de cet arrêté est passible d’une amende si une personne se rend sur le terrain ou à proximité lorsque le stade est fermé. L’arrêté va être affiché à l’entrée du stade pour que chacun soit prévenu. En cas d'intrusion, la police sera appelée et fera des passages réguliers.

La solution pour le bourgmestre socialiste est d'encourager les jeunes qui ne font pas partie du club à aller jouer sur les terrains en gazon de la Haute Wegge. "Il y a deux terrains de football a proximité qui sont des terrains en herbe et qui sont accessibles depuis toujours à tous les enfants et adultes du quartier. Nous encourageons la population qui se réunit ici à aller sur ces terrains-là", explique le bourgmestre de Waremme Jacques Chabot (PS).