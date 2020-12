Willy Demeyer demande aux Néerlandais et Allemand de ne pas se rendre à Liège: "Les effectifs policiers seront renforcés"

La ville de Liège attire généralement beaucoup de clients néerlandais et allemands au moment des fêtes. Le bourgmestre Willy Demeyer leur demande de ne pas venir cette année. Toutefois, même si la ville est proche des frontières, elle ne les contrôle pas. "Même si j'aime beaucoup nos voisins, il est souhaitable qu'ils ne viennent pas à Liège faire leurs courses", a déclaré le bourgmestre au micro de Bel RTL. "Cela augmente les risques. C'est une situation qui n'était pas prise en compte par les experts et cela vient augmenter la masse de contacts donc ce n'est pas souhaitable".

Leur venue n'est malgré tout pas à exclure pour le moment. La situation est pour l'instant maîtrisée dans les commerces avec l'application des mesures de sécurité sanitaire, précise le bourgmestre. Ce dernier ajoute que "les effectifs policiers et d'agents de convivialité seront renforcés et les consignes seront rappelées" dans les semaines et les week-ends à venir.

En cas d'afflux trop important, la fermeture d'accès et rues commerçantes de la ville est envisageable. "Des groupes de travail, des cellules, analysent toutes les données afin de nous adapter et d'avoir les réactions appropriées" rappelle Willy Demeyer.

Covid-19 en Belgique: voici où en est la situation ce mercredi 16 décembre