Willy Demeyer fustige "le comportement à risque de certains" qui a provoqué l'annulation de la Foire de Liège

Elle devait avoir lieu du 15 octobre au 15 novembre, avait déjà été amputée de ses deux premières semaines et avait prévu un gros dispositif sanitaire. Mais c'est finalement terminé : la Foire de Liège n'aura pas lieu cette année. La Ville a pris cette mesure drastique face à l'augmentation galopante des cas de Coronavirus.

Une décision qui n'a pas été prise de gaieté de cœur par les autorités communales puisque la Foire d'Octobre rapporte à la Ville pas moins d'un millions d'euros en redevances diverses. "Nous avons essayé jusqu'au dernier moment et malheureusement, c'est le comportement à risque de certains qui fait monter le chiffre et qui préjudicie l'ensemble de la population", regrette le bourgmestre Willy Demeyer.

Et les parcs d'attraction ? Les stades de foot ?



Christophe Sellier, forain, ne comprend pas cette décision. "Je pense qu'il y a un petit peu d'injustice par rapport aux parcs d'attraction, aux stades de football avec 7000 ou 11000 personnes, ...". Cinq attractions devaient démarrer de Hermalle-sous-Huy pour rejoindre le champ de foire cet après-midi même. "On a commandé la marchandise pour le Wendy's Burger, les mini-scooter étaient prêtes aussi à monter à la foire de Liège. On ne comprend pas pourquoi cette annulation", renchérit Mike Thompson, forain également.

Pertes sèches pour grossistes, restaurateurs et commerçants

Avec eux, c'est toute une économie qui est en berne. A Flémalle, le grossiste Thierry Pauwels fournit les luna-parks, les pêches aux canards ou les stands de tir avec des jouets et autres peluches. Son hangar est resté désespérément plein depuis mars. "Je n'ose même plus regarder les chiffres parce que c'est pour faire une dépression mais là on doit tourner à 25-30% si tout va bien."

1500 personnes vivent temporairement à Liège pendant 6 semaines. Et avec un Belge sur 10 en moyenne qui visite la Foire chaque année, certains restaurants de la ville réalisent leur plus gros mois en octobre. "On s'est basés sur la Foire pour essayer de ramener un peu ce monde qui manque pour le moment en attirant les gens vers la ville de Liège même si c'est moindre que d'habitude. Ça nous aurait fait du bien", regrette Alain Tancev, gérant d'un restaurant sur le boulevard d'Avroy, à quelques mètres de l'entrée de la Foire en temps normal. Les commerces alentours bénéficient aussi de cet afflux de touristes. Mais ils devront s'en passer cette année.

Pour les forains, il reste quelques fêtes locales ou Villages de Noël encore prévus à l'agenda de certains, si elles ne sont pas annulées à leur tour d'ici-là. Ils espèrent tous que la saison 2021 ne ressemblera pas à celle-ci...