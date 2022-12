"Depuis 3 ans, ça ne va pas": les exploitants de pistes de ski attendent désespérément la neige

La douceur de ces vacances ne fait pas les affaires des exploitants de piste de ski. Dans les Ardennes, les professionnels sont obligés de proposer des activités alternatives mais ils espèrent quand même avoir quelques flocons avant la fin de l'hiver. Un reportage de Sébastien Prophète à la Baraque de Fraiture.

Si les exploitants ont eu de l'espoir début décembre avec la vague de froid qui a envahi le pays, ils ont vite déchanté en voyant la fine couche de neige disparaître si vite. Depuis, il n'y a pas une trace de blanc sur les hauteurs des Ardennes belges. Résultat: les responsables des pistes n'ont pas encore pu ouvrir le site cette saison. "Quand j'ai des groupes qui me contactent pour venir faire des journées de ski, je leur propose de venir faire d'autres activités étant donné qu'on ne jamais quand la neige va tomber en Belgique", regrette Julie Léonard, gestionnaire du site de la Baraque de Fraiture.

Une situation qui a trop duré pour Roch Gobels, loueur de skis: "Il faudrait que cette année, nous puissions ouvrir un peu. Depuis trois ans, ce n'est pas terrible et là, ça devient un peu compliqué." À en croire les archives de Julie Léonard, la situation serait même plus critique. La dernière fois que les pistes ont été ouvertes un 27 décembre remonte à la saison 2010-2011.

Financièrement, il faudrait des week-ends de ski avec une fréquentation importante pour que l'activité soit rentable. "Les plus optimistes nous disent que le 15 janvier, nous pourrions avoir des chutes de neige. On reste confiants, on continue à y croire", conclut Julie Léonard.