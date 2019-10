"Je commence à avoir des points de côté": comme 5.500 autres élèves de la province du Luxembourg, Noam teste ses capacités sportives

Vitesse, agilité, endurance et souplesse. Des élèves de la province luxembourgeoise testent leurs capacités sportives à travers une batterie de 8 exercices. L'objectif est de détecter les lacunes les plus courantes. "On teste environ 5.500 élèves pour 210 écoles", estime Bruno Meunier, responsable du service des sports de la province de Luxembourg.

Les écoliers sont en 5ème et 6ème primaire, et ont 2 heures de sport par semaine. La province de Luxembourg demande aux écoles de trouver de nouvelles activités avec, à la clé, jusqu’à 1000 euros par projet, pour acheter du matériel par exemple.

"Là, j'ai fait le test de Cooper", raconte Noam, un élève. "Je devais faire un maximum de tours, mais le problème c'est que là je commence à avoir des points de côté."