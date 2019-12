Les commémorations du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes organisées par la ville de Bastogne, ont connu un engouement populaire tout au long du week-end. Selon la ville, plus de 100.000 personnes ont assisté aux différents rendez-vous. Invités d'honneur de ces commémorations, 36 vétérans américains sont revenus à Bastogne pour l'occasion.

Dimanche, 10.000 spectateurs ont rallié Hardigny pour assister au show pyrotechnique, évoquant les combats des hommes de la Task Force Booth qui se sont mobilisés autours de ce village afin de ralentir la 2ème Panzer Division. Cette reconstitution, dans des champs, a été assurée par 250 figurants provenant de Belgique, de France, des Pays-Bas, du Luxembourg, d'Allemagne, de Pologne, de République Tchèque, d'Italie, d'Espagne et des États-Unis.

Alors que la journée de samedi était placée sous le signe du souvenir et de l'hommage solennel aux vétérans, avec notamment la présence 22 députés et sénateurs américains (dont la présidente de la chambre, Nancy Pelosi) soit la plus importante délégation de parlementaires américains à avoir jamais effectué le voyage à Bastogne, l'ambiance était festive dimanche après-midi dans le centre de Bastogne avec le défilé de véhicules militaires.

En tout 420 véhicules et une dizaine de Piper dans les airs ont défilé, selon la ville de Bastogne, devant des milliers de visiteurs. Le spectacle son et lumière, donné à deux reprises samedi soir au Mardasson, a lui attiré près de 30.000 personnes. "La réussite peut être définie par l'affluence et le sourire des vétérans. Dans les années futures, il est important de perpétuer le souvenir et la citoyenneté", a confié Benoît Lutgen, le bourgmestre de Bastogne, en conclusion de ce week-end de commémorations.

Le 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes sera encore commémoré, lundi, lors d'une cérémonie protocolaire au Mardasson, non plus organisée par la Ville de Bastogne mais par la Chancellerie du Premier Ministre. Elle aura lieu en présence de vétérans et de personnalités. Le roi Philippe et la reine Mathilde ainsi que la Première Ministre Sophie Wilmès représenteront la Belgique. Des représentants des institutions européennes, des chefs d'Etat ou de gouvernement - ou leur représentants - dont les troupes ont combattu durant la Bataille seront aussi présents.