494.595 euros récoltés lors de la 12e édition de l'Oxfam Trailwalker

Un total de 494.595 euros été récolté lors de la 12e édition de l'Oxfam Trailwalker s'étant déroulée ces samedi et dimanche dans la région de Saint-Hubert, a annoncé dimanche l'organisation. Cette somme financera les projets d'Oxfam-Solidarité qui, cette année, axe son action sur la justice climatique.

L'Oxfam-Trailwalker a rassemblé des équipes de quatre marcheuses et marcheurs qui avaient pour défi de parcourir une distance de 100 kilomètres en moins de 30 heures. En tout, 283 équipes, soit près de 1.200 marcheurs, étaient sur la ligne de départ samedi à l'aérodrome de Saint-Hubert, soit 270 pour Oxfam Trailwalker et 13 pour la première édition de l'Oxfam Energywalker, dont le défi était de parcourir une randonnée de 25km en 8 heures, sans manger. Pour réussir ce défi, les participants étaient malgré tout autorisés à boire et se sont préparés avec l'aide d'un nutritionniste. Chaque équipe avait déjà récolté de l'argent avant sa participation. Sur 1.200 marcheuses et marcheurs au départ, 83% ont franchi la ligne d'arrivée dans les 30 heures imparties, précise Oxfam. La première équipe a franchi la ligne d'arrivée après 17 heures et 15 minutes. Après onze éditions dans les Hautes Fagnes, l'Oxfam Trailwalker avait lieu pour la première fois dans la Grande Forêt de Saint-Hubert et le Massif de Freyr.