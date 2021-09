A Arlon, des élèves étudient les paroles d'une chanson connue lorsque le chanteur entre dans la classe: "On était choqués, c'était trop bien!" (vidéo)

A la demande d'une enseignante, l’artiste Saule s'est produit devant des élèves d’une classe ayant travaillé sur les paroles d’une de ses chansons. La prof, qui voulait amener du positif à ses élèves après des mois covid difficiles, lui a demandé au culot. Et il accepté.

C’est une surprise dont les élèves de 2e secondaire se souviendront longtemps. Guitare à la main, le chanteur Saule leur a offert un moment très privilégié.

Au cours de français, ces élèves ont étudié les paroles de l'un de ses titres. "On a entendu quelqu'un toqué à la porte et on a vu Saule arriver, donc on était presque tous choqués, témoigne un jeune élève. C'était bien, on lui a posé plein de questions". "C'était cool, il nous a chanté une chanson et il chante vraiment bien", se réjouit un autre élève.

L’objectif de la professeure : amener du positif à ces adolescents après des mois covid difficiles. Mission accomplie.