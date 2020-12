À Aubange, des silhouettes installées aux abords des écoles pour alerter les automobilistes

Dans le Sud de la Province de Luxembourg, le collège communal d’Aubange a décidé d’augmenter la sécurité des passages piétons aux abords des écoles et des crèches. Ces zones étant souvent citées comme accidentogènes

"Parfois il y a des voitures qui ne s'arrêtent pas (...) C'est très dangereux", confie Lara, une élève de 11 ans.



La commune a acheté 13 silhouettes "Piéto" afin d’augmenter la visibilité de certains passages piétons et d’accroître la vigilance des automobilistes. Il s'agit de petits bonhommes aux courbes sympathiques d'environ 1 mètre de haut, en métal, aux couleurs vives. Un piéto coûte environ 1100 euros.

"Le but c'est d'avoir des bonhommes qui restent sobres et qui réfléchissent la lumière pour que la nuit aussi on puisse bien voir ce qui se passe à cet endroit", explique François Kinard échevin de la mobilité à Aubange.

Si ces silhouettes modifient réellement le comportement des automobilistes, d’autres pourraient être acquis et placés à divers endroits.