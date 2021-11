A Bastogne, des séances de cinéma sont proposées sans Covid Safe Ticket obligatoire

Depuis ce 1er novembre, le cinéma CineXtra de Batsogne vérifie le Covid Safe Ticket de chaque spectateur. Cependant chaque jeudi dès le 18 novembre, il ne sera pas obligatoire de présenter le document. Le gérant, qui n'est pas anti-vaccin, souhaite ne pas exclure une partie de la clientèle. Il a récemment reçu plusieurs commentaires et questions de certains de ses clients inquiets de ne plus pouvoir aller au cinéma. Par ailleurs, cette nouvelle organisation lui évite une perte de chiffre d’affaires de près de 15-20%, environ 20% de la population de plus de 18 ans de la province n'étant pas vaccinés.

Pour respecter un cadre légal, une centrale de réservation en ligne est en réflexion. En attendant, seuls les 49 premiers arrivés pourront entrer dans chacune des 3 salles du complexe ardennais. Le masque sera toujours de rigueur tout comme la distanciation physique.

Pour rappel, le non-respect du décret wallon peut valoir des amendes de 50 à 500 euros aux participants et de 50 à 2.500 euros aux exploitants et organisateurs d’un événement.